На первой полке стоит 75 книг, на второй -27. Сколько книг нужно переставить с первой полки на вторую, чтобы на второй полке оказалось книг меньше, чем на первой, в 2 раза?

Математика

На первой полке стоит 75 книг, на второй -27. Сколько книг нужно переставить с первой полки на вторую, чтобы на второй полке оказалось книг меньше, чем на первой, в 2 раза?

Автор: Гость