На первой полке стоит 75 книг, на второй -27. Сколько книг нужно переставить с первой полки на вторую, чтобы на второй полке оказалось книг меньше, чем на первой, в 2 раза?

Математика
На первой полке стоит 75 книг, на второй -27. Сколько книг нужно переставить с первой полки на вторую, чтобы на второй полке оказалось книг меньше, чем на первой, в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х на второц 2х на первой 2х-5 на третьей х+2х+2х-5=75 решишь, найдешь х - это количество книг на второй полке ...*2=... на первой ...-5=... на третьей
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