Округлите числа 17,26: 12,034: 8,654 до десятичных и найдите абсолютную погрешность каждого из приближенных значений
Алгебра
Округлите числа 17,26: 12,034: 8,654 до десятичных и найдите абсолютную погрешность каждого из приближенных значений
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1)17,26-17,30 2)12,034-12,1 3)8,654-8,7
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