Округлите числа 17,26: 12,034: 8,654 до десятичных и найдите абсолютную погрешность каждого из приближенных значений

Алгебра

Округлите числа 17,26: 12,034: 8,654 до десятичных и найдите абсолютную погрешность каждого из приближенных значений

Автор: Гость