От каких факторов и как именно зависит кипение Обосновать ответ с точки зрения МКТ.
Физика
От каких факторов и как именно зависит кипение Обосновать ответ с точки зрения МКТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от температуры воды, огонь подогреает воду, кол во молекул в ней увеличивается, а когда им некуда дется вода начинает кипеть
Гость:
с точки зрения мкт с увеличением температуры увеличиваеться и скорость движения молекул ,они начинают отрываться и покидать свои местоположения мы начинаем наблюдать переход изь одного агрегатного состояния в другое а именно с жидкого в парообразное т.е процесс кипения
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