От каких факторов и как именно зависит кипение Обосновать ответ с точки зрения МКТ.

Физика
От каких факторов и как именно зависит кипение Обосновать ответ с точки зрения МКТ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от температуры воды, огонь подогреает воду, кол во молекул в ней увеличивается, а когда им некуда дется вода начинает кипеть
Гость:
с точки зрения мкт с увеличением температуры увеличиваеться и скорость движения молекул ,они начинают отрываться и покидать свои местоположения мы начинаем наблюдать переход изь одного агрегатного состояния в другое а именно с жидкого в парообразное т.е процесс кипения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
5-2(3x-4)=4x-3 решите мне пожалуйста уравнение
Ответить
Математика
когда уменьшаемое увеличели на 3,8,а вычитаемое уменьшили на 3,2, то разность стала равной 17,9.На сколько уменьшаемое было больше вычитаемого??
Ответить
Математика
сколько раз в течение суток между часовой и минутной стрелкой угол равняется 90 грд.
Ответить
Математика
На первой полке стоит 75 книг, на второй -27. Сколько книг нужно переставить с первой полки на вторую, чтобы на второй полке оказалось книг меньше,...
Ответить
Литература
Нужно указать экспозицию, развязку повести тургенева"ася"
Ответить