5-2(3x-4)=4x-3 решите мне пожалуйста уравнение
Алгебра
5-2(3x-4)=4x-3 решите мне пожалуйста уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 - 6х + 8 = 4х - 3 -6х - 4х = - 3 - 8 - 5 -10х = -16 х = 1,6. ответ: х=1,6
Гость:
я не выдающийся математик,но вроде так решается) 5-6х+8=4x-3 -6x-4x=-3-5-8 -10x=-16 x=1,6
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