среди однокласников коли в два раза больше днвочек чем парней. какое из этих чисел могут указывать на общее количество учеников в классе ? 20 24 25 29 30

Математика

среди однокласников коли в два раза больше днвочек чем парней. какое из этих чисел могут указывать на общее количество учеников в классе ? 20 24 25 29 30

Автор: Гость