среди однокласников коли в два раза больше днвочек чем парней. какое из этих чисел могут указывать на общее количество учеников в классе ? 20 24 25 29 30

Математика
среди однокласников коли в два раза больше днвочек чем парней. какое из этих чисел могут указывать на общее количество учеников в классе ? 20 24 25 29 30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+2х=общее число, т.е. то, которое делится на 3 и чётное 24,30
Гость:
х-парней 2х-девчонок х+2х=24 3х=24 х=8 х+2х=30 3х=30 х=10 
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