Довжина вулиці 800м ,а ширина 15м.Вулицю покрили асфальтом.На кожні 100м квадратних потрібно 3т асфальту.Скільки всьго тонн асфальту витратили на покриття вудиці?
Математика
Довжина вулиці 800м ,а ширина 15м.Вулицю покрили асфальтом.На кожні 100м квадратних потрібно 3т асфальту.Скільки всьго тонн асфальту витратили на покриття вудиці?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800*15=12 000 кв.м - площа ппокрита асфальтом 2) 12 000:100*3=360 т - асфальту витратили на покриття вулиці відповідь: 360 т
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