Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов рациональнее?Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины: из Москвы - легковая, а из Твери - грузовая. Скорость грузовой маши...

Математика

Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов рациональнее?Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины: из Москвы - легковая, а из Твери - грузовая. Скорость грузовой машины 50 км/ч. Какова скорость легковой машины, если она догнала грузовую через 7 часов после выезда , а растояния от Москвы от Твери 168 км?

Автор: Гость