Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов рациональнее?Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины: из Москвы - легковая, а из Твери - грузовая. Скорость грузовой маши...
Математика
Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов рациональнее?Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно 2 машины: из Москвы - легковая, а из Твери - грузовая. Скорость грузовой машины 50 км/ч. Какова скорость легковой машины, если она догнала грузовую через 7 часов после выезда , а растояния от Москвы от Твери 168 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*50=350км-проехала грузовая за 7 часов. 2)168+350=518км-проехала легковая. 3)518:7=74км/ч-скорость легковой. ИЛИ 1)168:7+50=74км/ч-скорость легковой.
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