Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин , а скорость лисицы 480м/мин. Нарисуйте схе...
Математика
Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин , а скорость лисицы 480м/мин. Нарисуйте схему к задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540-480=60(м\мин) 60*3=180(м) 185-180=5(м) Ответ: 5 м
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