Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин , а скорость лисицы 480м/мин. Нарисуйте схе...

Математика

Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин , а скорость лисицы 480м/мин. Нарисуйте схему к задачи

Автор: Гость