Твір на тему як би птахи могли розмовляти

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Твір на тему як би птахи могли розмовляти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якби птахи вміли говорити, вони б попросили усіх людей дотримуватися правил  поведінки у лісі. Лисиця попрохала б, щоб  не  залишали порожніх банок, до  них  можуть поранитись лисинята. Зайчиха хотіла б, щоб діти прибрали  пластикові пляшки, а сорока- вогнище. Лісові звірі дбають про чистоту лісу і вчать всіх чинити так само.Люди, бережить ліс!
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