Твір на тему як би птахи могли розмовляти

Гость: Гость:

Якби птахи вміли говорити, вони б попросили усіх людей дотримуватися правил поведінки у лісі. Лисиця попрохала б, щоб не залишали порожніх банок, до них можуть поранитись лисинята. Зайчиха хотіла б, щоб діти прибрали пластикові пляшки, а сорока- вогнище. Лісові звірі дбають про чистоту лісу і вчать всіх чинити так само.Люди, бережить ліс!