заряженная частица 6 мкКл влетает со скоростью 5 км/с в магнитное поле с индукцией 4 мТл перпендикулярно силовым линиям. Чуму равна сила Лоренца, действующая на частицу?
Физика
заряженная частица 6 мкКл влетает со скоростью 5 км/с в магнитное поле с индукцией 4 мТл перпендикулярно силовым линиям. Чуму равна сила Лоренца, действующая на частицу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F ЛОР=qv Bсинус a=ПОДСТАВЛЯЙ У ТЕБЯ ВСЁ ЕСТЬ. ТОЛЬКО q=6*10 в минус 6-ой степени,а B=4*10 d vbyec 3-ей степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент со...
Математика
Довжина вулиці 800м ,а ширина 15м.Вулицю покрили асфальтом.На кожні 100м квадратних потрібно 3т асфальту.Скільки всьго тонн асфальту витратили на п...
Математика
Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов рациональнее? Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одноврем...