Из мезодермы у зародышей млекопитающих развиваются: 1)эпидермис 2)хорда 3)нервная трубка 4)кишечник
Биология
Из мезодермы у зародышей млекопитающих развиваются: 1)эпидермис 2)хорда 3)нервная трубка 4)кишечник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У млекопитающих из мезодермы и эктодермы образуется эпидермис.
Гость:
Из мезодермы и эктодермы у зародышей млекопитающих развиваются:1)эпидермис.
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