в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.
Геометрия
в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биссектриса делит сторону на отрезки пропорциональные прилежащим сторонам,то ОМ:МК=ОР:КР ОР=х, ОМ=15-х, (15-х):8=х:2, х=9 ОР=9,ОМ=6, ОР-ОМ=3.
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