в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.

Геометрия
в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биссектриса делит сторону на отрезки пропорциональные прилежащим сторонам,то ОМ:МК=ОР:КР ОР=х, ОМ=15-х, (15-х):8=х:2, х=9 ОР=9,ОМ=6, ОР-ОМ=3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 4x-2y=7 и 7x-y=5 ?
Ответить
Алгебра
Разложить на множители: 1) a^16-256 2) 81-10000a^8 3) 256b^4-81a^8
Ответить
Математика
найти сумму двузначных чисел,которые при делении на 4 дают в остатке 1
Ответить
Математика
В трапеции ABCD меньшая диагональ BD равная 6, перпендикулярна основаниям AD= 3 и BC=12. Найдите сумму тупых углов B и D трапеции.
Ответить
Биология
Из мезодермы у зародышей млекопитающих развиваются: 1)эпидермис 2)хорда 3)нервная трубка 4)кишечник
Ответить