в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.

Геометрия

в треугольнике MKP MK=8 см, КР=12 см, MP=15 см, КО-биссектриса угла К. Найдите разность длин отрезков ОР и ОМ.

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