найти сумму двузначных чисел,которые при делении на 4 дают в остатке 1

Математика
найти сумму двузначных чисел,которые при делении на 4 дают в остатке 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(97-21):4+1=20-чисел всего. Объединив попарно самое большое с самым маленьким и т.д-получим ровно 10 пар. Сумма чисел в каждой паре равна 118. 2)118*10=1180-общая сумма. Ответ: 1180.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трапеции ABCD меньшая диагональ BD равная 6, перпендикулярна основаниям AD= 3 и BC=12. Найдите сумму тупых углов B и D трапеции.
Ответить
Биология
Из мезодермы у зародышей млекопитающих развиваются: 1)эпидермис 2)хорда 3)нервная трубка 4)кишечник
Ответить
Қазақ тiлi
Твір на тему як би птахи могли розмовляти
Ответить
Физика
заряженная частица 6 мкКл влетает со скоростью 5 км/с в магнитное поле с индукцией 4 мТл перпендикулярно силовым линиям. Чуму равна сила Лоренца, д...
Ответить
Математика
Собака бросилась догонять лисицу, когда между ними было 185м . Через 3 мин. лисица юркнула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент со...
Ответить