найти сумму двузначных чисел,которые при делении на 4 дают в остатке 1

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1)(97-21):4+1=20-чисел всего. Объединив попарно самое большое с самым маленьким и т.д-получим ровно 10 пар. Сумма чисел в каждой паре равна 118. 2)118*10=1180-общая сумма. Ответ: 1180.