Наибольшее число атомов содержит 1 моль: 1. метана 2. углекислого газа 3. аммиака 4. озона Почему?
Химия
Наибольшее число атомов содержит 1 моль: 1. метана 2. углекислого газа 3. аммиака 4. озона Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4 -5 это наибольшее СО2 -3 NH3-4 O3- з Вероятнее всего так
Гость:
Метан(CH₄) содержит в себе 1 атом углерода (С) и 4 атома водорода (H₄).Итого, 1+4=5 атома Углекислый газ (CO₂) содержит в себе 1 атом углерода (С) и 2 атома кислорода (О₂).Итого, 1+2=3 атома Аммиак(NH₃) содержит в себе 1 атом азота(N) и 3 атома водорода(H₃).Итого, 1+3=4 атома. Озон(O₃) содержит 3 атома кислорода (O₂). Итого, 3 атома. Смотрим на вышесказанное, анализируем и понимаем, что больше всего атомов (5) содержит метан (CH₄).
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