Катер прошел 50 км по течению реки и 8 км против течения за 3 ч. Найдите скорость течения реки, если собственная скорость катера равна 18 км/ч. P.S. Зарание спасибо :)
Математика
Катер прошел 50 км по течению реки и 8 км против течения за 3 ч. Найдите скорость течения реки, если собственная скорость катера равна 18 км/ч. P.S. Зарание спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость течения, тогда (18+х)км/ч скорость по течению, а (18-х)км/ч .Катер по течению шел (50/18+х)часов, а против течения (8/18-х)часов.На весь путь он затратил (50/18+х)+ (8/18-х)часов. а по условию задачи значение этого выражения равно 3, составим уравнение: (50/18+х)+ (8/18-х)=3 (50/18+х)+ (8/18-х)-3=0 НОЗ: (18-х)(18+х) 900-50х+144+8х-972+3х^2=0 3х^2-42x+72= 0 x=12-не удовлетворяет условию задачи x=2 км/ч-скорость течения Ответ: 2 км/ч
Гость:
1)50:(18+х)+8:(18-х)=3 Домножаем на (18+х)(18-х) 50*(18-х)+8*(18+х)=3*(324-х^2) 900-50х+144+8х=972-3х^2 3х^2-42х+72=0 х^2-14х+24=0 х1=2км/ч-скорость течения. х2=12(не удовлетворяет).
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