какова сила тока в прямолинейном проводнике помещенном в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции если он не падает?1 м его длины имеет массу 3 кг а индукция магнитного поля равна 20 Тл

Гость: Гость:

Так как проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции и не падает значит сила действующая на проводник равна по модулю силе тяжести и противоположна по направлению. Сила действующая на проводник равна F=I*B*l*sinA и F=m*g, получаем mg=I*B*l*sinA отсюда находим силу тока I=m*g/B*l*sina=3*10/20*1*1=1,5А ответ: 1,5 А. Успехов!!:)