2 переплётчика переплели 180 книг.первыйиз них переплетал по 5 книг в день и переплёл 75 книг.сколькокнигв день переплетал 2переплётчик если он работалстолько же дней что и первый.
Математика
2 переплётчика переплели 180 книг.первыйиз них переплетал по 5 книг в день и переплёл 75 книг.сколькокнигв день переплетал 2переплётчик если он работалстолько же дней что и первый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75/5=15 дней 180-75=105 книг переплел второй 105/15= 7 Ответ: 7 книг переплетал 2 переплетчик в день
Гость:
75 / 5 = 15 (дней работал 1 переплётчик) 180-75=105 (книг переплел 2 переплётчик) так как они работали одинаковое количество дней надо 105(количесво книг,которое переплел 2 переплетчик) разделить на 15(количество дней его работы) 105/15=7 Ответ:2 переплетчик переплетал по 7 книг в день.
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