2 переплётчика переплели 180 книг.первыйиз них переплетал по 5 книг в день и переплёл 75 книг.сколькокнигв день переплетал 2переплётчик если он работалстолько же дней что и первый.

Математика

2 переплётчика переплели 180 книг.первыйиз них переплетал по 5 книг в день и переплёл 75 книг.сколькокнигв день переплетал 2переплётчик если он работалстолько же дней что и первый.

Автор: Гость