ребята пожалуйста помогите тема: Основание Fe(OH)2 гидроксид железа(2) мне надо сост три уравнения 1.получения 2.разложение при нагревании 3.взаимодействие с кмслотами

Гость: Гость:

получение можно двумя способами: обычным соединением этих веществ и с помощью реакции обмена ( FeCl2+LiOH--> FeOH2+LiCl , уравниваем и получаем FeCl2+2LiOH--> FeOH2+2LiCl) :) а остальное не знаю