ребята пожалуйста помогите тема: Основание Fe(OH)2 гидроксид железа(2) мне надо сост три уравнения 1.получения 2.разложение при нагревании 3.взаимодействие с кмслотами
Химия
ребята пожалуйста помогите тема: Основание Fe(OH)2 гидроксид железа(2) мне надо сост три уравнения 1.получения 2.разложение при нагревании 3.взаимодействие с кмслотами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получение можно двумя способами: обычным соединением этих веществ и с помощью реакции обмена ( FeCl2+LiOH--> FeOH2+LiCl , уравниваем и получаем FeCl2+2LiOH--> FeOH2+2LiCl) :) а остальное не знаю
Гость:
1.получение: FeCl(2)+2Na(OH)-=Fe(OH)(2)+2NaCL 2.разложение при нагревании Fe(OH)(2) при t-=FeO+H(2)O 3. взаимодействие с кислотами Fe(OH)(2)+ HCl=Fecl(2)+H(2)O
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