сметана содержит белки жиры и углеводы в отношении 25:300:23 сколько в одельность белков жиров и углеводов в 300 кг токой сметаны если другие вещества саставляют 65,2%
Математика
сметана содержит белки жиры и углеводы в отношении 25:300:23 сколько в одельность белков жиров и углеводов в 300 кг токой сметаны если другие вещества саставляют 65,2%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300-65,2%=119,4(кг)-відняли лишні вещества 2)119,4/24=4,975(кг)-бідки 3)119,4/300=0.398(кг)-жиири 4)119.4/23=5.2(кг)-углеводи
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