сметана содержит белки жиры и углеводы в отношении 25:300:23 сколько в одельность белков жиров и углеводов в 300 кг токой сметаны если другие вещества саставляют 65,2%

Математика

сметана содержит белки жиры и углеводы в отношении 25:300:23 сколько в одельность белков жиров и углеводов в 300 кг токой сметаны если другие вещества саставляют 65,2%

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