1) Будет ли меняться объем резинового воздушного шарика при его подъеме ( изменение температуры не учитывать)? Если да, то как именно?   2)Почему подъем на высокую гору часто связан с болью и кровотечением из ушей и носа?

Гость: Гость:

1) Объем будет меняться так как при подъеме давление внешнее уменьшается, а давление внутри шарика по отношению к внешнему давлению увеличивается, поетому шарик будет увеличиваться в объеме пока не лопнет. )) 2)Так как в артериях и так высокое давление, а при подъеме на гору оно становится еще выше по отношению к внешнему давлению. P.S. мое мнение: 2) а когда в артериях давление становится еще выше, кровеностная система не выдерживает и сосуды могут лопнуть. Ну самые уязвимые места это уши и нос. И еще может быти инсульт. Да вообще много где могут они лопнуть.