Перечислите причины вовлечения подростков в субкультуры.

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2. ПРИЧИНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СУБКУЛЬТУРУ ГОТОВ В РОССИИ 2.1 Социальные причины вовлечения подростков в субкультуру готов К социальным причинам вовлечения подростков в молодежные контркультуры можно отнести следующие факторы: 1.Потребность в принадлежности к группе. Известно, что в подростковом возрасте возникает потребность в принадлежности к какой-либо группе сверстников. Субкультура готов удовлетворяет эту потребность намного эффективнее, чем обычные формальные общности (класс, кружок и т.д.) участники субкультуры готов испытывают мощнейшее чувство единства, своеобразного братства. Это объясняется следующими психологическими закономерностями: во-первых, сплоченность группы повышается, если ее члены имеют отличительные внешние признаки, во-вторых сплоченности способствует общее чувство отверженности. И то, «я другое» присутствует в молодежной субкультуре – поэтому здесь столь эффективно удовлетворяется потребность к принадлежности. 2. Потребность в признании. Некоторые подростки обладают психологическими качествами, не дающими им возможности добиться какого – либо успеха в существующих социальных институтах. Соответственно, они лишены социального признания. Субкультура дает им эту возможность. Таким образом, субкультура готов является своеобразной культурной нишой, где могут получить социальное признание подростки, обреченные быть неудачниками в социуме. Другими словами, молодежная субкультура по отношению к некоторым подросткам осуществляют своего рода стихийную социальную реабилитацию.