Отрезок 12 см.Сколько сантиметров в одной третьей части,в одной шестой и в одной двенадцатой?
Математика
Отрезок 12 см.Сколько сантиметров в одной третьей части,в одной шестой и в одной двенадцатой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной третьей 4, одной шестой 2, одной двенадцатой 1
Гость:
Отрезок надо разделить на 3 и умножить на один. Значит будет в одной третьей 4 сантиметра и так далее. В одной шестой будет 2 сантиметра, в одной двенадцатой будет 1 сантиметр.
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