как записать множество делителей и множество кратных числа 19
Математика
как записать множество делителей и множество кратных числа 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делители: 1,5,25 кратные: 25, 50,15,100,125,150,175,200....
Гость:
кратные 15, 25, 50,75,100,125,150, 175 ,200,225........ делители 1, 5,25 ,
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