как записать множество делителей и множество кратных числа 19

Математика
как записать множество делителей и множество кратных числа 19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делители: 1,5,25 кратные: 25, 50,15,100,125,150,175,200....
Гость:
кратные  15, 25, 50,75,100,125,150, 175 ,200,225........ делители 1, 5,25 , 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила  равная 15Н     ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИ...
Ответить
Алгебра
решите пожалуйста (х+2)^4+(x+4)=82
Ответить
Экономика
прочитай шуточные истории и построй графы.три брата надели три куртки.но они спешили и оделись так странно, что сами развеселились.одному из братье...
Ответить
Химия
ряд активности металлов: может лии серебро вытеснить натрий(или ряд активности действует только относительно водорода?)
Ответить
Математика
Отрезок 12 см.Сколько сантиметров в одной третьей части,в одной шестой и в одной двенадцатой?
Ответить