решите пожалуйста (х+2)^4+(x+4)=82
Алгебра
решите пожалуйста (х+2)^4+(x+4)=82
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+8+x+4=82 5x=82-12 5x=70 x=14
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