прочитай шуточные истории и построй графы.три брата надели три куртки.но они спешили и оделись так странно, что сами развеселились.одному из братьев не досталось куртки,но одна куртка оказалось лишней,хотя на всех братьях были ...
Экономика
прочитай шуточные истории и построй графы.три брата надели три куртки.но они спешили и оделись так странно, что сами развеселились.одному из братьев не досталось куртки,но одна куртка оказалось лишней,хотя на всех братьях были надеты куртки.соедини на графах братьев с куртками
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