определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила равная 15Н ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Физика

определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила равная 15Н ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Автор: Гость