определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила равная 15Н ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИИИИИИИ
Физика
определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила равная 15Н ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИИИИИИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Архимеда записывается формулой: F(Архимеда)=p(плотность жидкости)*g*Vт(объем тела): g=9,8м/c^2 p(воды)=1000 Отсюда можем вычислить объем этого бруска: V(бруска)=Fa/pg=15/9,8*1000=0,0015м(кубических) m=p*V=0,0015*400=0,6 кг Ответ: 0,6кг
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