Из точки A к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная,пересекающие плоскость соответственно в точках B и C. Найдите отрезок AC, если AB=12,5 дм, угол BAC=60 градусам.
Геометрия
Из точки A к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная,пересекающие плоскость соответственно в точках B и C. Найдите отрезок AC, если AB=12,5 дм, угол BAC=60 градусам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC прямоугольный. cosBAC=AB/AC Отсюда [latex]AC=\frac{AB}{cosBAC}=\frac{12,5}{\frac{1}{2}}=25[/latex] дм Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Докажите, что основание АС равнобедренного треугольника АВС является касательной окружности с центром в точке В и радиусом,равным медиане треугольн...
Физика
определите массу деревянного бруска, плавающего в воде, если на него действует архимедова сила равная 15Н ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП МИИИИИИИИИИИ...