Из точки A к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная,пересекающие плоскость соответственно в точках B и C. Найдите отрезок AC, если AB=12,5 дм, угол BAC=60 градусам.

Геометрия

Из точки A к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная,пересекающие плоскость соответственно в точках B и C. Найдите отрезок AC, если AB=12,5 дм, угол BAC=60 градусам.

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