напишите пожалуйста сочинение на тему "я сижу на берегу моря"

Гость: Гость:

Я сижу на берегу моря, любуюсь прекрасным пейзажем, который научил меня радоваться жизни, любить её такой, какая она есть, с улыбкой и любовью встречать каждый день. Сейчас мне вспомнился тот день, когда я в первый раз, опять поссорившись с родителями и накричав на маленького братишку, решила пойти прогуляться к реке. Тогда было лето, на берегу благоухали разноцветные цветы, а солнце сияло так, что заливало своим светом чуть волнующуюся гладь реки. Кругом была зелень и радость. Казалось, что радуется всё: и птички, насвистывающие свои беззаботные песенки, и кузнечики, весело стрекочущие в траве, и рыбки, плещущиеся в воде. Одной мне было грустно и тоскливо. В тот день я шла по берегу быстрым шагом, не замечая всю эту красоту, окружавшую меня, и думала: «Почему у всех в жизни всё так хорошо, одна лишь я несчастна? Почему для меня никак не найдётся дела, которое было бы мне интересно? Зачем я каждый день делаю по привычке все эти однообразные бессмысленные дела? Неужели в этом и есть смысл всей нашей жизни?». Мне тогда так хотелось быть счастливой, жить интересной и наполненной смыслом жизнью. Я уже давно находилась в праздном ожидании какого-то чуда, которое должно само собой прийти в мою жизнь и изменить её в лучшую сторону. Но оно все не приходило и т.д.