в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см

Математика
в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200 см в кв *40 см = 48000 см в кубе  
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