в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см

Математика

в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см

Автор: Гость