Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше,чем один шарик.Сколько стоит один шарик?
Математика
Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше,чем один шарик.Сколько стоит один шарик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:(3-1)=12:2=6 (руб.) Ответ: один воздушный шарик стоит 6 рублей.
Гость:
12:(3-1)=12:2=6 (р.) Ответ: 6 рублей стоит 1 шарик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
четверо работников должны были выполнить определённую работу за определённый срок. каждый из них работал с одинаковой скоростью,однако после первог...
Биология
какие условия погоды ( пасмурный день, солнечный день, открытое место, лес, тихая погода ( без ветра), ветреная погода, холодная погода, холодная п...
Математика
в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см