Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше,чем один шарик.Сколько стоит один шарик?

Математика
Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше,чем один шарик.Сколько стоит один шарик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:(3-1)=12:2=6 (руб.) Ответ: один воздушный шарик стоит 6 рублей.
Гость:
12:(3-1)=12:2=6 (р.) Ответ: 6 рублей стоит 1 шарик.
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