какие условия погоды ( пасмурный день, солнечный день, открытое место, лес, тихая погода ( без ветра), ветреная погода, холодная погода, холодная погода, жаркая погода) могут оказывать влияние на испарение воды растениями?
Биология
какие условия погоды ( пасмурный день, солнечный день, открытое место, лес, тихая погода ( без ветра), ветреная погода, холодная погода, холодная погода, жаркая погода) могут оказывать влияние на испарение воды растениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прохладная погода,солнечный день,лес,тихая погода.
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