В полдень из столицы в город A вышли скороход и торговец.одновременно по той же дороге навстречу им из A вышел отряд стражников.через час стражники встретили скорохода,ещё через 2 часа они встретили торговца,а ещё через 3 часа ...
Математика
В полдень из столицы в город A вышли скороход и торговец.одновременно по той же дороге навстречу им из A вышел отряд стражников.через час стражники встретили скорохода,ещё через 2 часа они встретили торговца,а ещё через 3 часа стражники прибыли в столицу. Во сколько раз быстрее торговца идёт скороход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто если нарисовать прямую и отметить на ней места встречи путников. Из задачи следует что стражники были в пути 6 часов. Все вышли одновременно. Через час стражники встретили скорохода. Значит 6 часов которые стражники были в пути минус 1 час который они прошли до встречи со скороходом, получается 5 часов им еще идти. А скороход за этот 1 час прошел то расстояние которое нужно будет пройти стражникам за оставшиеся 5 часов. То есть скорость скорохода в 5 раз больше скорости стражников. И дальше... Через 3 часа стражники встретили торговца. И им еще осталось пройти 3 часа. То есть торговец и стражники встрелились по середине пути. Значит скорость и торговца и стражников одинакова. Ранее мы выяснили, чтоскорость скорохода в 5 раз больше скорости стражников, а значит и в 5 раз больше скорости торговца. Вот и все. Для третьего-четвертого класса решение задачи должно быть проще, без громоздких формул.
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