Том увидел Джерри на расстоянии 30,4 м и бросился за ним. Через сколько минут кто догонит мышонка, если Джерри убегает со скоростью 298,8 м/мин, а Том догоняет со скоростью 302 м/мин?
Математика
Том увидел Джерри на расстоянии 30,4 м и бросился за ним. Через сколько минут кто догонит мышонка, если Джерри убегает со скоростью 298,8 м/мин, а Том догоняет со скоростью 302 м/мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30,4/(302-298,8)=9,5 мин.
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