Том увидел Джерри на расстоянии 30,4 м и бросился за ним. Через сколько минут кто догонит мышонка, если Джерри убегает со скоростью 298,8 м/мин, а Том догоняет со скоростью 302 м/мин?

Математика

Том увидел Джерри на расстоянии 30,4 м и бросился за ним. Через сколько минут кто догонит мышонка, если Джерри убегает со скоростью 298,8 м/мин, а Том догоняет со скоростью 302 м/мин?

Автор: Гость