звуко буквенный анализ слов :поэт и поёт

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звуко буквенный анализ слов :поэт и поёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поёт - 2 слога. п-[п]- согл., глух.,твёрд. о-[а]- гл., безуд. ё-[й`] - согл., зв., мягк(всегда).   -[о' ] - гл., уд. т-[т] - согл., глух., твёрд. ___________ 4б.,5зв.   Поэт - 2 сл. п-[п]- согл., глух.,твёрд. о-[а]- гл., безуд. э- [э' ] - гл., уд. т-[т] - согл., глух., твёрд. ___________ 4б.,4зв.   
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