звуко буквенный анализ слов :поэт и поёт
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звуко буквенный анализ слов :поэт и поёт
Ответ(ы) на вопрос:
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Поёт - 2 слога. п-[п]- согл., глух.,твёрд. о-[а]- гл., безуд. ё-[й`] - согл., зв., мягк(всегда). -[о' ] - гл., уд. т-[т] - согл., глух., твёрд. ___________ 4б.,5зв. Поэт - 2 сл. п-[п]- согл., глух.,твёрд. о-[а]- гл., безуд. э- [э' ] - гл., уд. т-[т] - согл., глух., твёрд. ___________ 4б.,4зв.
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