в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол - β выразите периметр треугольника через b и β
Геометрия
в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол - β выразите периметр треугольника через b и β
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из соотношений в прямоугольном треугольником второй катет равен a=b/tg бєтта =b *ctg бэтта гипотенуза равна c=b/sin бэтта периметр треугольника равен P=a+b+c=b+b *ctg бэтта+b/sin бэтта= =b*(1+1/sin бэтта+ctg бэтта)
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