 в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол -  β выразите периметр треугольника через b и  β

Геометрия
 в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол -  β выразите периметр треугольника через b и  β
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из соотношений в прямоугольном треугольником   второй катет равен a=b/tg бєтта =b *ctg бэтта   гипотенуза равна c=b/sin бэтта   периметр треугольника равен P=a+b+c=b+b *ctg бэтта+b/sin бэтта= =b*(1+1/sin бэтта+ctg бэтта)
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