в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол - β выразите периметр треугольника через b и β

Геометрия

в прямоугольном треугольнике катет равен b,a противолежащей ему угол - β выразите периметр треугольника через b и β

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