из 2-Х сёл, расстояние между которыми 27 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода.Через 3 ч они встретились.Один пешеход шёл со скорость 5 км в ч. С какой скоростью шёл второй пешеход.Решить двумя способами и з ...

Математика
из 2-Х сёл, расстояние между которыми 27 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода.Через 3 ч они встретились.Один пешеход шёл со скорость 5 км в ч. С какой скоростью шёл второй пешеход.Решить двумя способами и з пояснениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 27 :3 = 9 км/ч скорость сближения 9 -5=4 км/ч скорость второго пешехода 2 способ 5 * 3= 15 км прошел первый пешеход 27-15 =12 км прошел второй пешеход 12 : 3= 4км /ч скорость второго
Гость:
5 * 3= 15 км прошел первый пешеход 27-15 =12 км прошел второй пешеход 12 : 3= 4км /ч скорость второго пешехода или 27/3=9км/ч скорость сближения 9-5=4км/ч скорость второго пешехода
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