из 2-Х сёл, расстояние между которыми 27 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода.Через 3 ч они встретились.Один пешеход шёл со скорость 5 км в ч. С какой скоростью шёл второй пешеход.Решить двумя способами и з ...

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из 2-Х сёл, расстояние между которыми 27 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода.Через 3 ч они встретились.Один пешеход шёл со скорость 5 км в ч. С какой скоростью шёл второй пешеход.Решить двумя способами и з пояснениями.

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