Приведите пример анафоры морфемной пожалуйста, только не эти: Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.

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Приведите пример анафоры морфемной пожалуйста, только не эти: Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.

Автор: Гость