Приведите пример анафоры морфемной  пожалуйста,  только не эти:  Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.    

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Приведите пример анафоры морфемной  пожалуйста,  только не эти:  Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.    
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Гость:
Длиношерстая тигрица, длинокрылая синица
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