Приведите пример анафоры морфемной пожалуйста, только не эти: Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.
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Приведите пример анафоры морфемной пожалуйста, только не эти: Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длиношерстая тигрица, длинокрылая синица
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