На дверь каждой квартиры крепится номер,состоящий из отдельных металлических цифр.Сколько всего потребуется таких цифр для нумерации 136 квартир нового дома? РЕШАЕТСЯ НЕ УРАВНЕНИЕМ!

Гость: Гость:

Для нумерации квартир с первой по девятую потребуется 9 металлических цифр. Для нумерации квартир с десятой по девяносто девятую потребуется (99 - 9) х 2 = 180 цифр Для нумерации квартир с сотой по сто тридцать шестую потребуется (136 – 99) х 3 = 111 цифр Таким образом, для нумерации 136 квартир нового дома потребуется 9 + 180 + 111 = 300 металлических цифр.