Как пользоваться демографическими показателями популяций в хозяйственной деятельности?

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Для понимания функционирования этой сложной системы очень важно знать не только особенности биологии тех или иных видов организмов, но главное — их популяционные характеристики, в частности плотность расселения, общую численность особей, скорость роста, продолжительность жизни, количество производимого потомства. Эти характеристики, называемые демографическими показателями популяций, крайне важны для предугадывания возможных изменений, происходящих как в отдельных популяциях, так и во всем сообществе или экосистеме.