какова изрезанность береговой линии Северной Америки??
Українська література
какова изрезанность береговой линии Северной Америки??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изрезанность Северной Америки сильная ( на заметку6 достаточно посмотреть на карту Северной Америки, увидеть края материка и посмотреть на сколька сильна их "неровность")
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