ан прямоугольник со сторонами х см и у см.Известно,что 1.2 меньше x меньше 1.3 и 4 меньше y меньше 5.Оцените периметр прямоугольника

Алгебра

ан прямоугольник со сторонами х см и у см.Известно,что 1.2 меньше x меньше 1.3 и 4 меньше y меньше 5.Оцените периметр прямоугольника

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