ан прямоугольник со сторонами х см и у см.Известно,что 1.2 меньше x меньше 1.3 и 4 меньше y меньше 5.Оцените периметр прямоугольника
Алгебра
ан прямоугольник со сторонами х см и у см.Известно,что 1.2 меньше x меньше 1.3 и 4 меньше y меньше 5.Оцените периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равен сумме всех его сторон, но т.к. у него две пары равных сторон, то его периметр равен 2х+2у. 1.2
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