Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Тор...

Математика

Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Торчелло,13 человек побывали на Мурано и 9 человек - на Бурано. Сколько туристов посетили ровно два острова?

Автор: Гость