Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Тор...
Математика
Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Торчелло,13 человек побывали на Мурано и 9 человек - на Бурано. Сколько туристов посетили ровно два острова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 человек посетили торчелло следовательно 2 острова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
четверо друзей играли в футбол. вот что они говорят. тарас:гол забил либо я либо саша. дима: гол забил не я и не дима. дима: один из них сказал неп...
Физика
при температуре - 23 С газ занимает обьем 60 литров.Каков будет обьем газа при 127 С? давл.не изминилось
Математика
на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем скл...
Английский язык