Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Тор...

Математика
Недалеко от Венеции расположены три острова: Мурано, Бурано и Торчелло.Посетить Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано. Каждый из 15 туристов посетил хотя бы один остров.При этом 5 человек посетили Торчелло,13 человек побывали на Мурано и 9 человек - на Бурано. Сколько туристов посетили ровно два острова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 человек посетили торчелло следовательно 2 острова
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