при температуре - 23 С газ занимает обьем 60 литров.Каков будет обьем газа  при 127 С? давл.не изминилось

Физика
при температуре - 23 С газ занимает обьем 60 литров.Каков будет обьем газа  при 127 С? давл.не изминилось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:23=2.6 2.6*127=331.3
Гость:
короче выходит что это изобарный процесс т.е объём1/темпер1=объём2/темп2,а отсюда объём2=объём1*темпер2/темпер1 не забудь в кельвины перевести и объём в метры кубические
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем скл...
Ответить
Английский язык
Задайте вопрос: Summer is bright and nice. Why .......?
Ответить
Физика
Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже, при температуре 20С передается количество теплоты,равное 100 Дж. Какое из...
Ответить
Математика
решить уравнение с тремя неизвесными   2.7x-1.3x+3.6x=2  
Ответить
Математика
С цистерны отлили 0,3 т бензина за тем 0,6т Осталось 5,88 тон сколь бензина было в цистерне
Ответить