при температуре - 23 С газ занимает обьем 60 литров.Каков будет обьем газа при 127 С? давл.не изминилось
Физика
при температуре - 23 С газ занимает обьем 60 литров.Каков будет обьем газа при 127 С? давл.не изминилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:23=2.6 2.6*127=331.3
Гость:
короче выходит что это изобарный процесс т.е объём1/темпер1=объём2/темп2,а отсюда объём2=объём1*темпер2/темпер1 не забудь в кельвины перевести и объём в метры кубические
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