найди натуральное решение неравенства 238:d меньше 7

Математика
найди натуральное решение неравенства 238:d меньше 7
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Гость:
119 например,                                                                                            
Гость:
238 :d < 7 d =119.............................
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