Пожалуйста!!!! NH4Cl+H2O=
Химия
Пожалуйста!!!! NH4Cl+H2O=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4Cl+H2O = NH4OH + HCl вот так вот получается вроде бы)))))))
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