написать 10 слов с разделительным мягким знаком
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написать 10 слов с разделительным мягким знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручьи, платье, пеньки, крылья, семья, друзья, веселье, серьёзный,муравьи, вьюга.
Гость:
Соловьи,воробьи,пьют,листья,гостья,вьюга,платье,семья,муравьи,колье.
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