К 90г 20% раствора карбоната калия прилили избыток раствора соляной кислоты.Рассчитайте массу выделившегося газа.

Химия
К 90г 20% раствора карбоната калия прилили избыток раствора соляной кислоты.Рассчитайте массу выделившегося газа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 18г                             m-? K2CO3 + 2HCl = 2KCl + CO2+ H2O M= 138г\моль            M=44г/моль  m(в-ва)= 90*0,2=18г составляем пропорцию m(CO2)= 18*44/138=5.74г
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