Задайте вопрос: He lives in the forest. Where ........? He has got a lot of friends. How many .....?
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Задайте вопрос: He lives in the forest. Where ........? He has got a lot of friends. How many .....?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where does he live? How many friends he has got?
Гость:
Were does he live? How many friends has he got?
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