14.миша выбирает несколько чисел из набора 1,2,...10 так,чтобы ни одно выбранное число не было в два раза больше другого.какова наибольшая возможная сумма таких чисел? 11.барбара заполняет пустые клетки таблицы.она хочет чтобы ...

Математика
14.миша выбирает несколько чисел из набора 1,2,...10 так,чтобы ни одно выбранное число не было в два раза больше другого.какова наибольшая возможная сумма таких чисел? 11.барбара заполняет пустые клетки таблицы.она хочет чтобы сумма 3-ех верхних чисел была равна 100.сумма 3-ех нижних равна 300.какое число надо поставить в середину?) а номер 13,22,23 и 15??    
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Гость:
кенгуру я тоже делаю 14)37 11)60
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