у числі 375 закреслили цифру 5 які дії треба зробити з числом 375 щоб отримати той самий рнзультат

Математика
у числі 375 закреслили цифру 5 які дії треба зробити з числом 375 щоб отримати той самий рнзультат
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У числі 375 закреслити 5 , вийде число 37 (375-5) : 10 = 37
Гость:
У числа 375 закрасили цифру 5 ,получилась цифра 37 ( 375 - 5  ) : 10 = 37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
14.миша выбирает несколько чисел из набора 1,2,...10 так,чтобы ни одно выбранное число не было в два раза больше другого.какова наибольшая возможна...
Ответить
Математика
с трёх лугов собрали 19,7тонн сена.с первого и второго лугов собрали сена поровну,а с третьего собрали на 1,1тонн больше,чем с каждого из первых дв...
Ответить
Русский язык
10 слов с  с разделительным мягким знаком  очень надо!
Ответить
Математика
решить уравнение с двумя неизвестными  33m-m=102.4
Ответить
Математика
Легков машина за 2 часа проходит столько же км, ск-ко грузов за 3 часа. Но если скор легковой уменьшить на 30 км/ч, то она за час пройдет на 10 км ...
Ответить