у числі 375 закреслили цифру 5 які дії треба зробити з числом 375 щоб отримати той самий рнзультат
Математика
у числі 375 закреслили цифру 5 які дії треба зробити з числом 375 щоб отримати той самий рнзультат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У числі 375 закреслити 5 , вийде число 37 (375-5) : 10 = 37
Гость:
У числа 375 закрасили цифру 5 ,получилась цифра 37 ( 375 - 5 ) : 10 = 37
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